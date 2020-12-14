15 İranlı Amerikalılar tarafından rehine olarak tutuluyor

Tahran merkezli Jam-i Jam gazetesine röportaj veren Bakıri, Amerikalıların İranlıları sahte iddialarla rehin alarak, İran hapishanelerinde tutulan Amerikan vatandaşı suçlularıyla takas etmeye çalıştıklarını ifade ederek, 'Bu bariz bir rehine alma işlemidir' dedi.

Kanada'da yaşayan İranlıların haklarının ihlal edilmesini de eleştiren Bakıri, Kanada'nın bu ülkede yaklaşık 500 bin İranlının yaşıyor olmasına rağmen, siyasi nedenlerle bu ülkede konsolosluk hizmeti verecek bir büro kurulmasına izin vermediğini dile getirerek, 'Bu nedenle Kanada'da yaşayan İranlılar, gerekli konsolosluk hizmetlerini almak için başka ülkelere gitmek ve binlerce kilometre yol kat etmek zorunda kalıyor. O zamanlar, ne yazık ki, bu insan hakları ihlalcileri ya da daha doğrusu insan katilleri, insan hakları savunucuları oluyor ve uluslararası organlarda insan haklarını uyguluyorlar' diye konuştu.

Bakıri ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili bir soruya, 'ABD yaptırımlrı devreye sokmasına rağmen, Avrupalılar bu yaptırımları uyguluyor ve bu tür bir yaklaşım, onların barışçıl jestleriyle tutarsız' açıklamasını yaptı.

Şehit General Kasım Süleymani suikastının takip sürecine de değinen İranlı yetkili, 'Almanya parlamentosundan bazı milletvekilleri, Almanya'daki Amerikan askeri üssünün (Rammstein) General Süleymani suikastına karışan dronelar arasında bilgi alışverişindeki rolü hakkında Alman ceza savcısına şikayette bulunduğunu dikkate alarak, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Tahran Büyükelçisi ile yapılan görüşmede İran'ın Almanya hükümetinden General Süleymani suikastı davasının tamamlanması ve belirsizliklerinin giderilmesi için İran yargısı ile işbirliği yapmasını beklediği belirtildi' değerlendirmesini yaotı.

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, geçtiğimiz yıl 4 Ocak'ta Trump'ın emriyle Bağdat havaalanı yakınında arabasına roket atarak acımasız bir eylemle şehit oldu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish