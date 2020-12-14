İran, Avrupa'nın bilinen terörist unsura destek beyanını şiddetle protesto etti

Alman ve Fransız büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması sırasında, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü'nün Avrupa Birliği'nin ve iki Avrupa ülkesinin ajan ve terör örgütlerinin bilinen terörist unsuru destekleyen açıklamalarını şiddetle ve açık bir şekilde protesto ettiğini dile getiren Hatipzade, 'Münafıklardan El-Ahvaziye canilerine kadar, bazı Avrupa ülkelerinin yıllardır teröristlerin güvenli liman olması büyük bir utanç' dedi.

Avrupa'nın terörü kendi çıkarlarına göre iyi ve kötü olarak ikiye ayırmasının ve seçici bir şekilde kendi amaçları için kullanmasının tarihi bir trajedi olduğunu ifade eden Hatipzade, 'Yemen topraklarındaki saldırganları ve kazançlı yıkıcı silah ticaretini yıllardır kesin bir şekilde destekleyen, bir ulusu kıtlığa, insani felaket ve toplu katliam koşullarına sokan ülkeler, kendilerini insan hakları savunucusu olarak lanse etme hakkına sahip değiller' diye konuştu.

Hatipzade, 'İran halkı Irak'ın İran'a dayattığı savaş sırasında İran halkının mazlum şekilde şehit olmasına neden olan Saddam'ın Avrupa ülkeleri tarafından kimyasal silahlarla donatılmasını asla unutmayacak. Avrupa Birliği ile Almanya ve Fransa'nın ikiyüzlü açıklamalarının İran halkı ile hükümeti nezdinde değeri yoktur' diye ekledi.

Dışişleri Bakanlığı dün Almanya ve Fransa'nın İran karşıtı açıklamalarını protesto etmek amacıyla bu iki ülkennin Tahran Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Avrupa Birliği, Ruhullah Zem hakkında yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'ni bir casusu idam ettiği için eleştirmiş ve kınamıştı.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu geçen yıl 14 Ekim günü yaptığı açıklamada, Amad News web sitesi elebaşı Ruhullah Zem'ın bu ordu tarafından akıllıca bir istihbarat operasyonunda tutuklandığını duyurmuştu.

2016 yılından tutuklanmasına kadar geçen süreçte ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı suç işlemek, geniş çapta yalanlar yaymak, yıkıma yardımcı olmak, ülkenin ekonomik sistemini bozmaya yardımcı olmak gibi suçlamalar, Ruhullah Zem'e yöneltilmişti.

Ayrıca ülkenin iç ve dış güvenliğini bozmak amacıyla Amad News ve Halkın Sesi isiml kanalların oluşturulması ve yönetilmesi, bölge ülkelerinden birinin istihbarat servisine casusluk yapmak, 2018 yılının başından itibaren tutuklandığı tarihe kadar Fransız istihbaratına casusluk yapmak, 2018 yılının Mart ayının ikinci yarısından başlayarak tutuklanmasına kadar İslam Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşman ABD hükümeti ile işbirliği yapmak ve iç ve dış güvenliğe karşı suç işlemek niyetiyle toplanmak ve gizli anlaşmalar yapmak, yeryüzünde fesat çıkaran bu sanığa karşı yöneltilen diğer bazı suçlamalardı.

İslam Cumhuriyeti Devleti'ne karşı muhalif grup ve kuruluşların menfaatine propaganda faaliyetlerine katılım, ülkenin iç ve dış güvenliğini bozmak amacıyla Devrim karşıtı Saham kanalına üyelik ve işbirliği, Ocak 2018'de halkı galeyana getirmek ve kışkırtmaya katılım, ülkenin güvenliğini bozmak amacıyla gizli bilgilerin toplanmasına katılmak, yalanları geniş çapta yaymak, İslam'ın kutsallarına hakaret etmek, gayri meşru yollarla mal edinmek ve gerçek ve tüzel kişilerin açtığı davalar, sanığa karşı dile getirilen diğer suçlamalardı.

Yapılan 6 duruşma sonucu Devrim Mahkemesi, yukarıda belirtilen suçlamalardan üçünü yeryüzünde fesat çıkarmanın göstergelerinden sayarak idam kararı verdi. İdam kararı ise bu sabah infaz edildi.

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