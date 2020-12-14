Dışişleri Bakanlığı e-vize sisteminde ticari vize seçeneği oluşturuldu

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nuriyan, 'İş Ortamını İyileştirme Yasası'nın 2. Maddesi uyarınca, Dışişleri Bakanlığı'nın elektronik vize sisteminde ticari vize oluşturuldu' dedi.

Girişimcilerin bu tür vize ile iş ortaklarını İran'a davet edebileceklerini belirten Nuriyan, bu kişilerin PCR sağlık belgelerine sahip olmaları durumunda seyahat etmelerine izin verildiğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşler Dairesi, yurtdışındaki İranlılardan gelen soruları yanıtlamak için bir hizmet masası ve elektronik bir sistem açarak vatandaşların sorunlarını çözmek ve elektronik hizmetleri genişleterek iş ortamını iyileştirmek için çalışmalar yaptı.