İran'ın Yemen krizine ilişkin çözüm önerisi hala masada

Haci, Yemen'in Al-Masirah kanalına yaptığı açıklamada, Tahran'ın Yemen'e yönelik saldırı sırasında sunduğu teklifin 4 maddeden oluştuğunu söyledi.

Yemen savaşının, bu ülkede geride bıraktığı kıtlığa ek olarak, binlerce çocuk ve kadının hayatına mal olduğunu ifade eden Haci, bu krizin içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük insani krizini oluşturduğunu kaydetti.

Bölge ülkelerinin, ABD'nin ve Yemen düşmanlarının savaşın çözümün bir yolu olmadığını anlayacaklarını umuduğunu dile getiren Haci, İran'ın saldırganlığın önlenmesi, kuşatmanın kaldırılması ve Yemen-Yemen diyaloğunun başlatılmasına yönelik girişiminin bu krize temel bir çözüm olarak hâlâ masanın üzerinde durduğunu belirtti.

Son altı yılda Suudi Arabistan'ın Yemen'i işgali sonucunda binlerce Yemenli öldürüldü. Birleşmiş Milletler'e göre bu ülkedeki kıtlık dünyadaki en büyük insani felaket haline gelmiştir.