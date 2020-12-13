13 Ara 2020 13:03
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News Code: 84145289
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İran'dan bölge ülkelerine 185 bin tonluk temizlik ürünleri ihracatı

İran'dan bölge ülkelerine 185 bin tonluk temizlik ürünleri ihracatı

Tahran, İRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu Kimyasal ve Selüloz Ürünleri Masası Sekreteri Nida Atayi, bu yılın ilk 8 ayında (20 Mart- 20 Kasım 2020) 76 milyon dolar değerinde 185 bin ton temizlik ürününün yurt dışına ihraç edildiğini bildirdi.

Sağlık ürünleri alanında uluslararası pazarlarda ve bölge ülkelerinde ihracat hedeflerinin belirlenmesinin koronavirüs salgını sırasında bu ürünlerin ihracatının gelişmesinde belirleyici bir role sahip olduğunu kaydeden Atayi, 'Bu dönemde en çok ihracat Irak, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Çin, Özbekistan, Türkiye, Kazakistan ve Hindistan'a yapıldı ve bu sektörün toplam ihracatının yaklaşık %97'si bu ülkelere gerçekleşti' dedi.

Ülkede ihtiyaç duyulan deterjan ve dezenfektan maddeleri üretim kapasitesinin mevcut ihtiyacın üzerinde olduğunu dile getiren Atayi, bu yılın son çeyreğinde 80 bin ton deterjan ve 65 bin ton sabun ve sıvı maddenin üretilebileceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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