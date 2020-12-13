İran'dan bölge ülkelerine 185 bin tonluk temizlik ürünleri ihracatı

Sağlık ürünleri alanında uluslararası pazarlarda ve bölge ülkelerinde ihracat hedeflerinin belirlenmesinin koronavirüs salgını sırasında bu ürünlerin ihracatının gelişmesinde belirleyici bir role sahip olduğunu kaydeden Atayi, 'Bu dönemde en çok ihracat Irak, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Çin, Özbekistan, Türkiye, Kazakistan ve Hindistan'a yapıldı ve bu sektörün toplam ihracatının yaklaşık %97'si bu ülkelere gerçekleşti' dedi.

Ülkede ihtiyaç duyulan deterjan ve dezenfektan maddeleri üretim kapasitesinin mevcut ihtiyacın üzerinde olduğunu dile getiren Atayi, bu yılın son çeyreğinde 80 bin ton deterjan ve 65 bin ton sabun ve sıvı maddenin üretilebileceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

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