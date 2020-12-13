İran, ABD'nin Afgan barış sürecinde iyi niyetinden şüphe ediyor

İRNA'ya konuşan Irakçı, 'Tarih, Amerikalıların dünyada bugüne kadar gerçekleştirdiği eylemlerin birçok hata ve yanlış uygulamayla dolu olduğunu ve bunların arkasında bazı politikaların olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, ABD müdahalesinin hayır getirdiği bir yeri isimlendirmek mümkün değil' dedi.

Afgan barış sürecine katkıda bulunabilecek her ülkenin memnuniyetle karşılanması gerektiğini dile getiren Irakçı, 'Ancak ABD'nin iyi niyetine dair şüpheler var ve Afganistan'daki dostlarımızın ABD'nin bu perde arkası politikaları konusunda dikkatli olmaları gerekiyor' diye belirtti.

Afgan partilerin Taliban ile birlikte birbirleriyle konuşabilmeleri ve tüm tarafların başarısının sonucu olan bir karara varabilmeleri gerektiğini ifade eden Irakçı, tüm tarafların galip gelmesini ve sonucun barış olmasını sağlayacak bir çözümün bulunmasını istediklerini kaydetti.

İran-Afganistan kapsamlı stratejik işbirliği belgesine de değinen İranlı yetkili, 'Bu belge, İran ve Afganistan arasındaki uzun vadeli ilişkiyi ana hatlarıyla açıklamaktadır. Bu belge, 4'ü nihai hale getirilmiş ve sadece güvenlik kısmı kalan 5 bölümden oluşmaktadır ve yakında sonuçlandırılacaktır' diye ekledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, Afganistan ziyareti sırasında ülkenin bir dizi üst düzey yetkilisiyle görüşerek onlarla İran ile Afganistan arasındaki ikili işbirliğini geliştirme ve güçlendirme yollarını masaya yatırdı.