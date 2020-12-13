Bu yılın ilk 8 ayında binek otomobil üretiminde %21.3 büyüme

Bu dönemde yerli otomobil üreticileri tarafından geçen yılın aynı dönemine göre %20.4 artışla 52 bin 828 pikap üretildi. Otobüs, minibüs ve kamyonet üretimi ise bu dönemde yüzde 6.1 düşüşle 1.188 adede geriledi.

Rapora göre, tarım araçları sektöründe yerli fabrikalar Ekim ayı sonu itibariyle sırasıyla %4.3 ve %9.1 büyüme göstererek 383 biçerdöver ve 13 bin 395 traktör üretmeyi başardı.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Alirıza Rezm Hüseyni geçen hafta ülkenin medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda, yerli üretim arabaların kalitesinin, çeşitliliğinin ve fiyatının İran halkına yakışmadığın belirterek, Otomotiv endüstrisinde yakında sonuçlandırılacak bir reform önerildi' demişti.

Otomotiv alanına yeni rakiplerin girmesi gerektiğinin altını çizen Rezm Hüseyni, özel sektörün güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Otomobil alanındaki istatistiklere değinen Rezm Hüseyni, 'Otomobil alanında üretimde yıl sonuna kadar %50'lik bir artış sağlanacağı tahmin ediliyor ve son aylarda İran Hodro ve Saipa üretimi artırdı' diye ekledi.

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