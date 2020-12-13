Yılın ilk 8 ayında 19.1 milyon ton çelik külçe üretildi

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında (21 Mart- 21 Kasım 2019 arası) 17 milyon 677.5 bin ton çelik külçe üretildi. Bu yılın ilk yedi ayında ise ham çelik üretim miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artışla 16 milyon 700 bin ton oldu.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı istatistikleri, bu yılın ilk 6 ayında çelik külçe üretimini 13 milyon 929.9 bin ton olarak kaydederken, geçen yılın ilk yarısına göre bu miktar %9 arttı.

İstatistiklere göre, bu yılın ilk sekiz ayında üretilen çelik ürünler, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9.4 artışla 17 milyon 195 bin tona ulaştı. Geçen yıl ilk sekiz ayda toplam çelik ürün üretimi 15 milyon 714.2 bin tondu.

Öte yandan bu yılın ilk yedi ayındaki dış ticaret istatistiklerine göre, 4 milyon 375 bin 851 ton çelik zincir ve 1 milyar 590 milyon dolarlık ürün ihracatı yapıldı. Bunun çelik külçe sektöründe %76.8'i kütük ve blumlara tahsis edildi. Geçen yıl toplam külçe ve çelik ürünleri ihracatı 10.5 milyon tonu aştı.

Bu yılın ilk yedi ayında çelik külçe ihracatı 3 milyon 191 bin tona ulaştı ve bunda billet ve bloomun payı %76.8 oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında çelik zincir ve ürün ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre %51 artışla 633 bin 665 tona ulaştı. Mart-Ekim 2020 arası dönemde çelik zincir ve ürün ithalatının değeri 714.6 milyon doların üzerinde kaydedildi ve geçen yılın aynı dönemine göre %32'lik artış gösterdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish