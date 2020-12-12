Ünlü İranlı yönetmen: ABD yaptırımları İran halkına karşı suçtur

Hainan Uluslararası Film Festivali sırasında Çin film yapımı alanındaki yönetmenler ve öğrenciler için düzenlenen"Master Class" atölyesinde konuşan Mecidi, 'İran halkı, ABD'nin baskıcı yaptırımları nedeniyle son 40 yıldır zor durumda. ABD'nin bu konuda Tahran'a ambargo uygulamasının sebebi, İran milletinin bağımsızlık istemesi ve kendi ayakları üzerinde durmak istemesidir' dedi.

Uzun yıllar Pehlevi yönetimi sırasında, İran'ın petrol ve gaz gibi ulusal varlıklarının ABD'nin emrinde olduğunu kaydeden Mecidi, 'Şimdi İran milleti 40 yıl sonra kendi ayakları üzerinde durduğu için ABD bunu kabul edemiyor. Bu nedenle ambargo silahını sevreye sokmuştur' diye belirtti.

ABD'nin koronalı şartlarda bile İran halkına ilaç ambargosu uyguladığını ve ilaç ithalatına izin vermediğine dikkati çeken Mecidi, 'İran'da korona ölümlerinin yüksek olmasının nedenlerinden biri de ABD yaptırımları ve ilaç eksikliğidir' diye konuştu.

ABD yaptırımları nedeniyle çocukların ve kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu ilacın ithal edilmediğini hatırlatan Mecidi, 'Bu yaptırımlara insanlığa karşı suçlar dışında hiçbir adla anılamaz. Ayrıca Çin hükümetine ve halkına korona salgınında İran halkına verdikleri destek için teşekkür ediyorum' diye ekledi.

Hainan Uluslararası Film Festivali 30 Kasım günü 114 ülkeden 4 bin 376 filmin katılımıyla başladı. Festival süresince Haiku, Sun Ya, Dan Zhou ve Chonghai gibi dört şehirdeki 15 sinemada 189 seçilmiş Çinli ve yabancı film gösterildi. İran İslam Cumhuriyeti'nden Mecid Mecidi de festivale jüri ve gözlemci olarak katıldı.

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