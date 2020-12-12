12 Ara 2020 15:25
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News Code: 84144158
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Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısı 16 Aralık günü yapılacak

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısı 16 Aralık günü yapılacak

Tahran, İRNA- Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı, İran ve P4+1 grubu dışişleri bakan yardımcıları ve siyasi işlerden sorumlu müdürlerinin katılımıyla AB Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri'nin başkanlığında 16 Aralık Çarşamba günü video konferans yöntemiyle düzenlenecek.

Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid'in başkanlık edeceği bu toplantıda İran'ın Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Ortak Komisyon toplantısında heyetimize başkanlık edecek.

Ortak Komisyon'un bir önceki toplantısı 1 Eylül'de Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Coburg Otelinde yapılmıştı ve Irakçı toplantıya katılan delegasyonların bazı başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmıştı. Nükleer Anlaşma uzman görüşmeleri de Pazartesi günü yapıldı.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının ardından toplantı hakkında konuşan Irakçı, komisyondaki konunun Nükleer Anlaşma'nın sürdürülmesi ve bu konuda tüm tarafların gerekli önlemleri alma ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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