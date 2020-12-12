Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısı 16 Aralık günü yapılacak

Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid'in başkanlık edeceği bu toplantıda İran'ın Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Ortak Komisyon toplantısında heyetimize başkanlık edecek.

Ortak Komisyon'un bir önceki toplantısı 1 Eylül'de Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Coburg Otelinde yapılmıştı ve Irakçı toplantıya katılan delegasyonların bazı başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmıştı. Nükleer Anlaşma uzman görüşmeleri de Pazartesi günü yapıldı.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının ardından toplantı hakkında konuşan Irakçı, komisyondaki konunun Nükleer Anlaşma'nın sürdürülmesi ve bu konuda tüm tarafların gerekli önlemleri alma ihtiyacı olduğunu söylemişti.

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