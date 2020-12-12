Majid Hosseini Trabzonspor'la yollarını ayıracak

Türk basınına göre Trabzonspor baş antrenörü, bu takımdan ayrılması kesinleşen oyuncuların isimlerini açıkladı.

Bu listede Majid Hosseini, Gaston Campi ve Steven Plaza olarak üç yabancı oyuncunun mutlka satılması gerektiği belirtildi. Trabzonspor'un iki yerli oyuncusu Ahmed Canbaz ve Salih Kavraz da baş antrenörün kararıyla kiralık olarak başka bir takıma geçmek zorunda kalacak.

Hosseini'nin bu sezon sonuna kadar Trabzonspor ile sözleşmesi var. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, İran İstiklal futbol takımında ve ardından Dünya Kupası'nda parladıktan sonra 2018'de Trabzon'a katıldı.

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