İran ve Türkiye İçişleri Bakan Yardımcıları görüştü

Zülfikari, Türk hükümetinin İranlı bilim insani Mohsen Fahrizade’nin terörü ile ilgili tutumuna teşekkür ederek, bölgedeki tüm istikrarsızlıklar ve sorunların kökeninde ABD ve sahte Siyonist rejim olduğunu söyledi.

İster ülke içinde ister ülke dışında olsun tüm terörist faaliyetlerin İran’ın kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Zülfikari, ortak sınırlarda terörist eylemlere karşı faaliyetlerin arttırılmasına vurgu yaptı.

Zülfikari Türk tarafından silah kaçakçılarına ve bölgeyi istikrarsızlığa sevk eden ellere karşı daha fazla ciddi olmayı beklediklerini söyledi.

Zülfikari korona’nın yaygınlaşmasına işaretle İran’In mahkum nakli için hazır olduğunu söyledi.

Z,lfikarı yakın gelecekte iki ülke arasında İran-Türkiye Ortak Güvenlik Grubunun düzenlenmesini temenni etti.

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2012