Khaaf- Herat demiryolu resmen faaliyete başladı

Demiryolu hattının açılışı düzenlenen video konferans yöntemiyle İran ve Afganistan Cumhurbaşkanları tarafından gerçekleşti.

Khaaf kaymakamı Hüseyin Sencerani, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu demiryolu hattının kapasitesinin yıllık 12 milyon ton olduğunu ve hattın açılışı ile ithalat, ihracatın artacağı ve iki ülke ticaret hacminin artacağını söyledi.

Sencerani bu hattın açılışı ile birlikte taşımacılığın yanında yılda bir milyon yolcu taşıma imkanının da yaratıldığını belirtti.

Sencerani, bu demiryolu ile birlikte Afganistan’ın açık denizlere ulaşmasının sağlandığını söyledi.

150 bin nüfusa sahip Khaaf kenti Afganistan ile 123 km sınıra sahiptir.

Bu demiryolu hattının uzunluğu 225 km’dir ve bu hattın kullanımı ile birlikte Çin’den demiryolu ile İran’a ulaşma imkanı sağlanacaktır.

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2012