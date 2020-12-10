10 Ara 2020 10:54
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News Code: 84142059
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Hatibzade: Khaaf-Herat demiryolu hattı, Afganistan’ın istikrar ve gelişmesi yönündedir

Hatibzade: Khaaf-Herat demiryolu hattı, Afganistan’ın istikrar ve gelişmesi yönündedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Khaaf-Herat demiryolu hattı, Afganistan’ın istikrar ve gelişmesi yönününde olduğunu söyledi.

Hatibzade bugün İran ve Afgannnistan Cumhhurbaşkanları tarafından açılışı yapılacak Khaaf-Herat demiryolu hattı ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Hatibzade, İran- Afganistan ilişkilerinin iyi komşuluk ilişkilerine örnek olduğunu ifade ederek, bu ilişkilerin her gün geliştiğini söyledi.

Hatibzae, Afganistan’ın istikrarı ve gelişmesi için İran’ın Afgan halkı ve devletinin  yanında durduğunu söyledi.

Khaaf-Herat arasında yapımı tamamlanan ve bugün açılışı yapılacak demiryolu hattı, İran’ın doğu bölgelerindeki gelişmeye yardımcı olabildiği gibi, İran’ın Asya-Avrupa arasında yapılan transit ticaretindeki payını da arttırabilir.

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