Zarif: Amerika’nın KOEP’e dönmesi için hazırız

Arman Medya Kültürel Kurumunun Youtube’dan yayınlanan yayınına katılan Zarif, ABD’nin İslam Devriminden sonra 3 kez İran’ı dünya barış ve güvenliği için tehdit olarak göstermeye çalıştığını fakat bu başaramadığını ifade etti.

KOEP’in ilk döneminde İran aleyhinde şekillenen uluslararası birlikteliğin hezimete uğradığını ifade eden Zarif, siyonistler ve Amerika’nın esas kaygısının da bu mesele olduğunu zira onların İran’ı güvenlik sorunu olarak göstermek için çok çalıştıklarını fakat bunu başaramadıklarını söyledi.

KOEP ile birlikte İran’ı güvenlik tehdidi gösterme çabasının hezimete uğradığını ifade eden Zarif, ayrıca KOEP ile birlikte BM Güvenlik Konseyinin İran aleyhindeki 6 kararının da uygulanmadan ortadan kalktığını söyledi.

Zarif, Amerika’nın KOEP’ten çıktığını fakat BM üyesi bir ülke olarak KOEP’in uygulanmasına engel olmaması gerektiğini belirterek, KOEP’in müzakerelerinde kelimelerin tamamının müzakere edildiğini ve daha sonra imzalandığını ifade etti.

ABD’nin İran’a uyguladığı azami baskıda yenilgiye uğradığını ifade eden Zarif, İran’ın da kazançlı olmadığını zira halkın baskı altında olduğunu belirterek, bunun kazan-kazan bir oyuna dönüşebileceğini söyledi.

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2012