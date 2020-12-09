9 Ara 2020 22:12
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News Code: 84141732
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Hamadan hasırları, il el sanatlarının incisi

Hamadan hasırları, il el sanatlarının incisi

Tahran, IRNA- İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Esğer Munesan, Gilan, Tahran ve Hamadan illerinin İran’ın hasırcılık merkezleri olduğunu belirterek, Hamadan hasırlarının bu ildeki el sanatlarının incisi olduğunu belirtti.

İnstagram hesabından açıklamada bulunan Munesan, Hamadan’ın Melayer kenti, bu el sanatının merkezi konumundadır ve bunun ana sebebi de bu kentte hasırcılığın ana malzemesi olan söğütlerin yetişmesi olduğunu söyledi.

Munesan, yüzyıllardan beri Toyce diye adlandırılan hasır sepetlerin bölgede kullanıldığını belirterek, Melayer kentinde bugün 150 kişinin hasırcılık ile uğraştığını ve üretilen el sanatlarının yüzde 30’unun yurt dışına ihraç edildiğini söyledi.

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