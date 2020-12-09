Hamadan hasırları, il el sanatlarının incisi

İnstagram hesabından açıklamada bulunan Munesan, Hamadan’ın Melayer kenti, bu el sanatının merkezi konumundadır ve bunun ana sebebi de bu kentte hasırcılığın ana malzemesi olan söğütlerin yetişmesi olduğunu söyledi.

Munesan, yüzyıllardan beri Toyce diye adlandırılan hasır sepetlerin bölgede kullanıldığını belirterek, Melayer kentinde bugün 150 kişinin hasırcılık ile uğraştığını ve üretilen el sanatlarının yüzde 30’unun yurt dışına ihraç edildiğini söyledi.

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