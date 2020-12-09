Genç İranlı araştırmacılar Uluslararası Su Tasarruf Ödülü'nü kazandı

Tahran Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Fakültesi Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) her yıl tarımda su tasarrufu sağlamak için uluslararası bir yarışma düzenliyor.

Bu yarışma, tarımda su kullanımının azaltılması alanında dört alanda şunlardan oluşan en iyi planları veya idari ve idari önlemleri seçmeyi amaçlamaktadır: "su tasarruf teknolojisi", "su tasarrufunda yönetim", "su tasarrufu konusunda genç uzmanların (40 yaş altı) fikirleri" ve "önde gelen çiftçilerin eylemleri."

Sulama ve Geliştirme Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Hamed İbrahimiyan ile Tahran Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Fakültesi Geliştirme Mühendisliği Bölümünden Doktora Öğrencisi Muhammed Sadık Kişaverz, "Karık Sulamasında Mikro Barajları Engelleyerek Su ve Fosfor Kayıplarını ve Toprak Erozyonunu Azaltmak" adlı proje ile Genç Profesyoneller Ödülü'nü elde etti.

Bu proje, 3 yıl önce Tahran Üniversitesi (Kerec) Tarım ve Doğal Kaynaklar Kampüsü araştırma çiftliğinde uygulamalı ve sahada gerçekleştirilmiştir.

Önerilen çözüm, tarım alanlarında yüksek su ve gübre kayıpları ve yüksek toprak erozyonu nedeniyle pratik ve düşük maliyetlidir.

Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu'nun 71. yıllık toplantısının oturum aralarında Tarımsal Su Tasarrufu Yarışması'nın kazananları onurlandırılacak.

Bu yıl koronavirüs salgını riski nedeniyle Uluslararası Komisyon'un yıllık toplantısı sanal olarak yapıldı.

Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu Ocak 1951'de kuruldu ve şu anda dünyanın sulanan tarım arazilerinin% 95'inden fazlasının bulunduğu yaklaşık 80 üye ülkeye sahip.