Aras Serbest Bölgesi'nden yurt dışına 518 milyon dolarlık ihracat

Aras Serbest Bölgesi'nin geçen yıl ana ihracat kalemlerinin Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Irak, Afganistan, Gürcistan, Kırgızistan, Ermenistan, Kazakistan ve Çin'e yapıldığını dile getiren Neriman, 'Aras'ın ihracatı üç bölümden oluşuyor: kesin ihracat, yeniden ihracat ve anakaraya ihracat' diye konuştu.

Geçen yıl Aras Serbest Bölgesi'nin kesin ihracatı nın126 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Neriman, bu rakamın geçen yılki 86 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 36 arttığini belirtti.

Aras Serbest Bölgesi'nin geçen yıl yapılan yeniden ihracat miktarının 145 milyon dolar olduğunu ifade eden Neriman, 'Aras Serbest Bölgesi'nin yeniden ihracatı, geçen yılın aynı dönemindeki 30 milyon dolarlık yeniden ihracata göre 3,83 kat arttı' dedi.

Neriman, bölgenin anakaraya ihracatının geçen yıl 159 milyon dolar değerinde olduğunu belirterek, '114 milyon dolarlık ihracatla karşılaştırıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artış gösteriyor' diye ekledi.

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