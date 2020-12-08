Galibaf: Avrupa’nın İran hükümetinin kanunları uygulamasına müdahalesi hayret vericidir

İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Josepe Prone ile yaptığı görüşmede iki ülkenin 160 yıllık ilişkilerine işaretle bu ilişkilerin parlamento diplomasisi ve meclisler arasındaki ilişkilerin gelişmesine sebep olması gerektiğini söyledi.

İtalya’nın AB’nin fal üyesi olduğunu ifade eden Galibaf, İran-İtalya ilişkilerinin ABD’nin tek yanlı, gayrı insani ve tek taraflı davranışlarından etkilenmemesi gerektiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinnin kapasitelerle orantılı olmadığını ifade eden Galibaf, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin arttırılması isteyerek, bankalar ve firmaların ilişkilerini koruyarak, ABD’nin zorbalığına engel olabileceklerini söyledi.

İslami Şura Meclisinde en son Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili çıkarıla kanunla ilgili açıklamada bulunan Galibaf, 3 Avrupa ülkesinin İan hükümetinden bu kanunnu uygulamamayı istemelerinin hayret verici olduğunu söyledi.

İtalya’nın bu ülkelerin AB tarafından konuşmalarına izin vermemesi gerektiğini ifade eden Galibaf, bu ülkelerin davranışlarını eleştirdi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin KOEP’e aykırı davrandıklarını ifade eden Galibaf, İran’ın buna tepki verdiğini, aynı kanunda da karşı tarafın taahhütlerini uygulaması durumunda İran devletinin e taahhütlerini yerine getireceğini söyledi.

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2012