İran'ın Türkiye'ye demiryolu üzerinden yaptığı ihracatta yüzde 38'lik artış

İRNA'ya konuşan Kurbani, bu yılın ilk sekiz ayında 1 milyon 218 bin 600 ton yükün bu bölgeden ülkenin farklı bölgelerine taşındığını kaydederek, 'Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu konuda %26 artış yakalandı. Geçen yılın ilk sekiz ayında bu demiryolu ile taşınan yük miktarı 968 bin 566 tondu' dedi.

Bu dönemde Azerbaycan demiryoluna Türkiye'den 306 bin 694 ton mal geldiğine işaret eden Kurbani, geçen yılın aynı dönemine göre bunun 2 kattan fazla arttığını ve geçen yılın aynı dönemindeki ithalatın 134 bin 645 ton olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Demiryolları'nın bu yılın ilk sekiz aylık yükleme tonajının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 artarak 996 838 tona yükseldiğine dikkati çeken Kurbani, Azerbaycan demiryolu üzerindeki boşaltılmış yük miktarının 434 bin 568 ton olduğunu, bunda da geçen yılın aynı dönemine göre %79 artış olduğunu belirtti.

IRNA'ya göre İran'ın ilk demiryolu hattı Ruslar tarafından bir asır önce Tebriz ile Urmiye Gölü'ndeki Sharafkhaneh limanı arasında inşa edildi. Azerbaycan Demiryolu, İran Demiryolunun Tebriz-Miyaneh, Tebriz-Jolfa, Tebriz-Razi, Maragheh-Urmiye eksenlerinde ve yakın gelecekte Miyaneh-Bostan Abad eksenlerinde on dokuz bölgesinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Geldiğinde. Azerbaycan Demiryolu, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan ve Erdebil illerine hizmet vermektedir.

Azerbaycan Demiryolları, İran demiryollarının 19 bölgesinden biri olarak Tebriz-Miyane, Tebriz-Culfa, Tebriz-Razi, Merağa-Urmiye ve Miyane-Bostanabad eksenlerinde aktiftir. Bu bölgedeki demiryolu hatları yaklaşık 1.100 kilometreye ulaşıyor.

İran'ın ilk şehirler arası demiryolu hattı, yüz yıl önce Ruslar tarafından Tebriz ile Urmiye Gölü kıyısındaki Şerefhane Limanı arasında inşa edildi.

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