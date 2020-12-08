Buşehr takımı İran adına Arjantin Astronomi Konferansı'na katıldı

Fars Körfezi Üniversitesi Astronomi Merkezi Sekreteri Mehdi Rükni konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu konferans, Uluslararası Astronomi Birliği'nin astronomide "Büyük Veri" döneminin eğitim ve mirası alanındaki stratejik belgesinin en önemli dayanaklarından biridir' dedi.

'Konferans'ın Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından onaylanarak desteklendiğini dile getiren Rükni, 'İlk aşamada 21 ülke katılmaya hazır olduklarını açıkladı. Japonya, Brezilya, İspanya, Romanya, Portekiz, Arjantin, Şili ve Katar bu uluslararası etkinliğe katıldı' diye belirtti.

Sina'nın öğrencilerin küresel projelere birlikte katıldıkları en önemli küresel astronomi projesi olduğuna değinen Rükni, Arjantin'in evsahipliğinde bugün başlayacak olan bu bilimsel sempozyumun 12 Aralık'a kadar devam edeceğini ve İran'ın bu konferansa eğitim ve posterler olmak üzere iki bölüm halinde katıldığını söyledi.

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