6 yılda Güney Pars Ortak Gaz Sahası'nda doğalgaz üretiminde yıllık yüde 139 büyüme

İran'da Güney Pars Ortak Gaz Sahası 2000'li yılların başında gelişmeye başladı. Bu sahadan günlük oğalgaz üretimi 56 milyon metreküpken, bu miktar her yıl farklı fazların kullanıma açılması ile zamanla artmaya başladı.

Ruhani Hükümeti'nin iktidara geldiği 2013 yılında bu miktar yaklaşık 280 milyon metreküpe çıktı. Bu dönemde çıkarımdaki geri kalmışlığı telafi etmek için, Güney Pars Gaz Sahası aşamalarının gelişimine öncelik verilmesi gündeme geldi ve Güney Pars aşamaları tek tek devreye girdi. Öyle ki 7 yıl sonra Güney Pars'tan çıkarılan doğalgaz miktarı günde 700 milyon metreküpe yükseldi. İran'da tüketilen doğalgazın %75'i bu sahadan elde ediliyor.

Güney Pars'ta son 20 yılda 700 milyon metreküp gaz üretim kapasitesine ulaşmak için 80 milyar dolar yatırım yapıldı.

Yatırım açısından 2013 yılında iktidara gelen Ruhani Hükümeti'nden önce Güney Pars'a 55 milyar dolar yatırım yapılırken, son 7 yılda bu sahaya 25 milyar dolar yeni yatırım yapıldı. Öte yandan sadece geçtiğimiz 7 yılda üretim kapasitesi 2.5 kat arttı.

Araştırmalar, 2012 yılı sonu itibariyle toplam 108 gaz kuyusunun faaliyete geçtiğini, ancak son yedi yılda 228 yeni kuyunun açıldığını ve toplam 336 kuyunun üretimde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Güney Pars ortak sahasına 2013 yılına kadar 11 açık deniz platformu kurulurken, Ruhani Hükümeti'nde 26 yeni platform kuruldu ve şu anda 37 açık deniz platformu gaz üretiminden sorumlu.

Buna ek olarak 2013 yılına kadar 1050 km boru hattı inşa edilmişken, son yedi yılda 2 bin 160 km yeni boru hatları döşendi ve şu anda Güney Pars'ta 3 bin 200 km açık deniz boru hatları denizden gazın taşınmasından sorumludur.

Bu önlemler, İran'ın 2013'de yılda 96 milyar metreküp olan Güney Pars ortak sahasından doğalgaz üretimi 2019 yılında 230 milyar metreküpe çıktı. 2013-2019 arası toplam yaklaşık 1.1 trilyon metreküp doğalgaz buradan çıkarıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish