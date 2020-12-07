İran UESCO’ya 4 Somut Olmayan Kültürel Miras dosyası sunacaktır

Talbiyan yaptığı açıklamada, 14 – 19 Aralık tarihleri arasında online olarak düzenlenecek komitenin toplantısında İran’ın Minyatür, Kutsal Taddeos Ziyareti, Ud yapımı ve çalması ve Mehregan Bayramı dosyalarının sunulacağını söyledi.

Talebiyan, dosyaların başka ülkelerle birlikte düzenlendiğini belirterek, minyatür dosyasının İran, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte, Kutsal Taddeos Ziyareti dosyasının Ermenistan, Ud yapımı ve çalması dosyasının Suriye ve Mehregan Bayramı dosyasının Tacikistan ile ortaklaşa sunulduğunu söyledi.

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