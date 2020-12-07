7 Ara 2020 23:40
Journalist ID: 1942
News Code: 84139008
0 Persons

İran UESCO’ya 4 Somut Olmayan Kültürel Miras dosyası sunacaktır

İran UESCO’ya 4 Somut Olmayan Kültürel Miras dosyası sunacaktır

Tahran, IRNA- İran Kültürel Miras Kurumu Başkan Yardımcısı Mohammad Hasan Talebiyan, İran’ın Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesine 4 dosya sunacağını bildirdi.

Talbiyan yaptığı açıklamada, 14 – 19 Aralık tarihleri arasında online olarak düzenlenecek komitenin toplantısında İran’ın Minyatür, Kutsal Taddeos Ziyareti, Ud yapımı ve çalması ve Mehregan Bayramı dosyalarının sunulacağını söyledi.

Talebiyan, dosyaların başka ülkelerle birlikte düzenlendiğini belirterek, minyatür dosyasının İran, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte, Kutsal Taddeos Ziyareti dosyasının Ermenistan,  Ud yapımı ve çalması dosyasının Suriye ve  Mehregan Bayramı dosyasının Tacikistan ile ortaklaşa sunulduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 7 =