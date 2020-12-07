7 Ara 2020 18:05
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News Code: 84138754
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İran-Avusturya 6. Enerji Çalıştayı bu hafta düzenlenecek

İran-Avusturya 6. Enerji Çalıştayı bu hafta düzenlenecek

Tahran, IRNA- İran Petrol Bakanlığı tarafından 6. İran-Avusturya Enerji Çalıştayı Çarşamba günü video konferans yöntemiyle düzenlenecektir.

Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu çalıştaya İran Enerji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, Yenilenebilir Enerjiler Kurumu, İran Elektrik Kurumu yetkilileri, Yenilebilir Enerjiler Derneği Temsilcileri, Elektrik Sendikası ve Avusturya çeşitli kurumlarının temsilcileri katılacaktır.

Toplantının konusu yenilenebilir enerjiler konusu olacaktır.

İki ülke arasında 5. Enerji Çalıştayı geçen sene Viyana’da düzenlenmişti.

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