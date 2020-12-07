İran-Avusturya 6. Enerji Çalıştayı bu hafta düzenlenecek

Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu çalıştaya İran Enerji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, Yenilenebilir Enerjiler Kurumu, İran Elektrik Kurumu yetkilileri, Yenilebilir Enerjiler Derneği Temsilcileri, Elektrik Sendikası ve Avusturya çeşitli kurumlarının temsilcileri katılacaktır.

Toplantının konusu yenilenebilir enerjiler konusu olacaktır.

İki ülke arasında 5. Enerji Çalıştayı geçen sene Viyana’da düzenlenmişti.

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2012