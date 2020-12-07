Azerbaycan Dışişleri Bakanı bu hafta Tahran’ı ziyaret ediyor

İran’ın Bakü Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, iki dost ve komşu ülke ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesi ve en son bölgesel gelişmelerin incelenmesi özellikle Karabağ’daki savaş sonrası şartlar bu ziyaretin en önemli hedefleridir.

Bu ziyaret, Bayramov’un Dışişleri Bakanlığı sonrası ilk İran ziyaretidir.

Ceyhun Bayramov ve İran Dışişleri Bakanı Mohammd Cevad Zarif, birkaç kez telefon görüşmesi yapmışlardır.

Uzmanlara göre, Byramov’un Güney Kafkasya’daki gelişmeler sonrası Tahran ziyaretinin önemli olduğunu belirterek, İran’ın Karabağ savaşı sonrası bölge dışı güçlerin bölgede kalmasına karşı olduğunu ve bu konunun Azerbaycan Dışişleri Bakanının İranlı yetkililerle görüşmelerinin ekseni olabileceğini ifade ettiler.

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2012