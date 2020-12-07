Yargı Erki Başkanı: Güçlü bir İran, ABD'yi hayal kırıklığına uğratıyor

16 Azer (7 Kasım) Öğrenci Günü vesilesiyle öğrenci örgütlerinin temsilcilerini kabul eden Ayetullah Reisi, ABD'nin 1953 yılına kıyasla çok daha zayıfladığına işaret ederek, 'Amerikalıların bugün Batı'da yol açtığı skandal, hiçbir şeyin örtemeyeceği bir skandaldır ve bu skandal gün geçtikçe büyümektedir' ifadesini kullandı.

Bu şartlar altında, ABD ile müzakere etme arzusunu göstermenin ciddi bir hata olduğuna dikkati çeken Ayetullah Reisi, 'ABD'yi iyi ve kötü diye iki yere ayırarak dekore etmek yanlıştır. Emperyal zulüm ve huy, Cumhuriyetçi veya Demokrattan anlamaz ve İran İslam Cumhuriyeti bugün her zamankinden daha çok bölge ve ülkede güçlüdür' açıklamasında bulundu.

'Emperylizm ile başa çıkmanın tek yolunun İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin sunduğu fikir olduğuna inanıyoruz ve sadece güçlü bir İran, ABD'yi hayal kırıklığına uğratıyor' diyen Reisi, 'Gümümüzde gerekli unsurlara sahip olmamızdan dolayı güçlü bir konumdayız ve bu saygınlık korunmalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Reisi, 'Milletin ve öğrenci hareketimizin nabzı, halkın direniş, tahammül ve savunma nabzıdır. Şehit Fahrizade ve Şehit Süleymani'nin pozisyonu aynı İran halkının nabzıdır ve Şehit Fahrizade'yi tercüme istersek, onun yaptırım ve tehditleri etkisizleştirme simge ve yüzü olduğunu söyleyebiliriz' diye ekledi.

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