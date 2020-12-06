İran Hekim Sebzevari Üniversitesi ile Torino Üniversiteleri arasında mutabakat zaptı imzalandı

Gazetecilere verdiği demeçte konuşan Mevlevi, 'Bu protokolün konusu, Torino Üniversitesi ve Hekim Sebzevari Üniversitesi araştırmacıları ve öğrencileri arasında tıp fiziğine odaklanan eğitim ve araştırma programları alanında ortak işbirliğidir' dedi.

Ortak bilimsel ve araştırma işbirliği, profesör, araştırmacı ve öğrenci değişimi, laboratuarların, araştırma enstitülerinin ve kütüphanelerin ortak kullanımı ve tarafların toplantılara, konferanslara ve sempozyumlara katılımının bu işbirliği zaptının hükümlerinden bazı örnekler olduğuna dikkati çeken Mevlevi, 'Hekim Sebzevari Üniversitesi, uluslararası bilimsel alışverişi artırmak amacıyla Lyon, Paris 13, Torino, Herat, IKBY dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerle mutabakat zaptı imzaladı' diye belirtti.

Hekim Sebzevari Üniversitesi, İran'daki 22 başat üniversiteden biri olarak yaklaşık 33 bölüm, 139 lisans-doktora derecesi ve 10 fakültede yaklaşık 9 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir üniversitedir. Sebzevar, Rezevi Horasan ilinin merkezi Meşhed'in 230 km batısında yer almaktadır.

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