6 Ara 2020 13:14
Journalist ID: 2391
News Code: 84136714
0 Persons

İran Hekim Sebzevari Üniversitesi ile Torino Üniversiteleri arasında mutabakat zaptı imzalandı

İran Hekim Sebzevari Üniversitesi ile Torino Üniversiteleri arasında mutabakat zaptı imzalandı

Sebzevar, İRNA- Hekim Sebzevari Üniversitesi Rektörü Ali Asger Mevlevi, üniversiteye bağlı Fizik bölümünün İtalya'daki Torino Üniversitesi ile bilimsel ve araştırma işbirliği için bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Gazetecilere verdiği demeçte konuşan Mevlevi, 'Bu protokolün konusu, Torino Üniversitesi ve Hekim Sebzevari Üniversitesi araştırmacıları ve öğrencileri arasında tıp fiziğine odaklanan eğitim ve araştırma programları alanında ortak işbirliğidir' dedi.

Ortak bilimsel ve araştırma işbirliği, profesör, araştırmacı ve öğrenci değişimi, laboratuarların, araştırma enstitülerinin ve kütüphanelerin ortak kullanımı ve tarafların toplantılara, konferanslara ve sempozyumlara katılımının bu işbirliği zaptının hükümlerinden bazı örnekler olduğuna dikkati çeken Mevlevi, 'Hekim Sebzevari Üniversitesi, uluslararası bilimsel alışverişi artırmak amacıyla Lyon, Paris 13, Torino, Herat, IKBY dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerle mutabakat zaptı imzaladı' diye belirtti.

Hekim Sebzevari Üniversitesi, İran'daki 22 başat üniversiteden biri olarak yaklaşık 33 bölüm, 139 lisans-doktora derecesi ve 10 fakültede yaklaşık 9 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir üniversitedir. Sebzevar, Rezevi Horasan ilinin merkezi Meşhed'in 230 km batısında yer almaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 6 =