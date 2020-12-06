İran, Afgan demiryolu personelini eğitecek

Yakında açılacak Haf-Herat demiryolu hattının açılışının arifesinde konuşan Muhammed Resuli, 'Haf-Herat demiryolu hattının işletmesi bu demiryolu hattının açılmasının hemen ardından başlayacak' dedi.

İran'ın Afgan demiryolu personelini eğitmedeki işbirliğiyle ilgili konuşan Resuli, 'Geçmişte Afgan Demiryolları ile işbirliği yaptık ve Afgan Demiryolları personeline yönelik eğitim kursları düzenledik. Ancak bu devasa demiryolu projesi için Afgan personelini de 8 aşamada eğiteceğiz' diye belirtti.

Şimdiye kadar, Afgan demiryolu yöneticilerinin bir eğitim kursu sırasında İran'da eğitildiğini dile getiren Resuli, 'Şimdi, ilk aşamada, tanıtılan Afgan personel, İran Demiryolu Geliştirme ve Teknoloji Merkezi'nde eğitilecek. İkinci aşamada, İran'da başka bir Afgan demiryolu personeli grubu tanıtılacak ve eğitilecek' ifadesini kullandı.

Resuli, 'Bu eğitim, masrafları Afgan tarafının karşılamasının yanı sıra İran'dan gelen talep üzerine sağlanacak olan demiryolu işleri için özel eğitimleri içerecektir' diye ekledi.

139 kilometrelik Haf-Herat demiryolu, Rezevi Horasan ilindeki Haf ilçesini Afganistan'ın en kalabalık ikinci şehri Herat'a bağlayan tek şeritli bir yoldur. Bu demiryolu hattının 80 km'si İran'da, 140 km'si Afganistan'dadır.