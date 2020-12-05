İran'ın Dünya Turizm Örgütü'nün uzmanlık komitelerindeki aktif varlığı

"Dünya Turizm Örgütü Üyeliği için Yasal Çerçeveyi İyileştirme Çalışma Grubu"nun ilk toplantısında İran'ı altı ana üyeden biri olarak temsil eden Turizm Bakan Yardımcısı Kasımi, 'İran, iki ihtisas komitesine üye olmayı başararak, Örgütün "Sanal Turizm Eğitim Komitesi" ve "Uluslararası Turist Destek Kodları Geliştirme Komitesi"ne üye seçildi dedi.

İran'ın Dünya Turizm Örgütü komitelerindeki son üç üyeliğin yanı sıra Kültür Varlıkları ve bu teşkilatın en önemli karar organı olarak Dünya Turizm Örgütü Yürütme Konseyi üyesi olduğunu hatırlatan Kasımi, Dünya Turizm Örgütü'nün bağlı üyeliği, tam üyelik ve sürekli üyeliğin yanı sıra, dünya çapında sürdürülebilir turizme yardımcı olmak için turizmi daha sorumlu hale getirmek adına bilgi ve inovasyonu kullanmayı amaçlayan bu kuruluşun ana üyelik türlerinden olduğunu ifade etti.

Bu komiteye üyelik koşulları ile ilgili olarak açıklama yapan Kasımi, 'Tüm sivil toplum kuruluşları veya devlet bağlantılı kuruluşlar, turizm işletme kurumları ve ilgili alanlar, çalışma, teknik ve mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve diğer eğitim ve araştırma kurumları ile meslek odaları ve dernekler turizmle doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, Dünya Turizm Örgütü Statüsü'nü uygulama imkanına sahipler' diye konuştu.

Dünya Turizm Örgütü'nün bağlı üyeliğinin yasal çerçevesini reforme etmek için çalışma grubunun oluşumunu Dünya Turizm Örgütü Yürütme Konseyi kararlarının bir ürünü olarak değerlendiren Kasımi, 'Konseyin misyonu temelde değişiklik yapmaktır. Bağımlı üyelik başvuru sahiplerinin nihai kabulü için ön koşulların, koşulların, kriterlerin, gerekliliklerin ve yeni prosedürlerin tanımlanması, bu temel reformların bir başka amacıdır ve daha bilgili, maksatlı ve zeki olması beklenmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Bağlı üyelerin başlangıçtan itibaren bilinçli ve maksatlı bir kararla üye olduklarını ve daha sonra programa göre hareket ederlerse, bu üyeliğin avantajlarından, ödenmiş üyelik ücreti karşılığında yararlanabileceklerni kaydeden Kasımi, 'Çalışma grubunun oluşturulmasından önce Dünya Turizm Örgütü'ne bağlı üyelerin kendi alt bölümünde iki hukuki yapıları vardı; Biri ülkemizden iki temsilcinin üye olduğu "Bağlı Üyeler Yönetim Kurulu", diğeri ise İran İslam Cumhuriyeti'nin altı yıldır üyesi olduğu "Üye Üyelik Başvurularının İncelenmesi Komitesi" diye ekledi.

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