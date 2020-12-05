İran dünyanın en büyük 19. çelik külçe ihracatçısı

Trade Map web sitesine göre 2019 yılında İran, küresel ham çelik (külçe) ithalatı açısından 196 ülke arasında 159. sırada yer aldı.

İran, çelik ürünleri ihracatında 53. sırada

İran, 2019 yılında çelik ürünleri ihracatında 195 ülke arasında 53. sırada yer alırken, ülkemiz küresel çelik ürünleri ithalatında 226 ülke arasında 85. sırada yer aldı.

302 milyon dolar değerinde çelik ürün ithalatı

2019 yılında ülkemizin ham çelik ve çelik ürünleri ithalatı sırasıyla 42 ve 302 milyon dolar olarak kaydedildi.

Aynı yıl ham çelik ve ürün ihracatı sırasıyla 312 ve 252 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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