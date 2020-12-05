Azim Goster Sebzevar Kulübü ile Gala Transfer arasında işbirliği anlaşması imzaladı

Azim Goster Sebzevar Kulübü'nün yetenekli oyuncuların tespiti, eğitimi ve prestijli Avrupa liglerine transferi alanında Türkiye'den Gala Transfer ile işbirliği anlaşması imzaladığını dile getien Azimiferd, Sebzevar'ın büyük kulübünün geçtiğimiz yıllardan beri futsal ve futbol alanlarında faaliyet gösterdiğini belirterek, 'Saygın bir Avrupa kulübü ile yapılan işbirliği protokolü, bu sporun şehirde daha da gelişmesine yol açacaktır' dedi.

'Bu kültür ve spor kulübünün takipleri sonucu 29 Kasım gübü şehrimizde ilk kez oyunculara teşekkür töreni yapıldı ve bu törende kulübün seçilmiş 20 futbolcusu sertifikalarını aldı' diyen Azimiferd, Sebzevar'ın büyük kulübünün faaliyetlerine atıfta bulunarak, 'Bu kulüp, uzmanlaşmış futbol okulu alanında kadın ve erkekler bölümünde faaliyet gösteriyor' diye belirtti.

Azimiferd, 'Azim Goster Kadınlar Kulübü bu yıl Rezevi Horasan Futbol Süper Ligi'ne katılmış ve korona virüsü nedeniyle ertelenen ülke kulüplerinin birinci liginde yer alacak' diye ekledi.

Azim Goster Sebzevar kadın futsal takımı, 2017 yılında Rezevi Horasan'ın kadınlar birinci futsal ligindeki yarışmalara katıldı. Halen Azim Goster Kulübü'nde erkekler bölümünde 130, kadınlar bölümünde ise 45 sporcu faaliyet göstermektedir. Sebzevar kentinde 38 spor heyetinde 6 binden fazla sporcu profesyonel, şampiyonluk, yerel ve halk sporları alanlarında faaliyet gösteren edilmektedir. Sebzevar, Rezevi Horasan ilinin merkezi Meşhed'in 230 km batısında yer almaktadır.

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