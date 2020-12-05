Traktör ve Beşiktaş Kulübü işbirliği yapacak

Traktör Kulübü Başkanı Muhammed Rıza Zunuzi ile Beşiktaş Başkanı Ahmed Nur Çebi yaptıkları görüşmede, başta futbol olmak üzere spor ilişkilerini geliştirmek üzere protokol imzaladı. Taraflar ayrıca iki kulüp arasında hazırlık maçı düzenlenmesini kararlaştırdı.

İstanbul'a gelen Zunuzi dün akşam Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Vodofone Park'taki ziyarette asbaşkan Emre Kocadağ ve yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban da hazır bulundu.

Türkiye ve İran futbolu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Çebi, konuklara Beşiktaş forması hediye etti.

Ziyaret, Daltaban'ın eşliğinde gerçekleştirilen Beşiktaş JK Müzesi ve Kartal Yuvası gezisiyle sona erdi.

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