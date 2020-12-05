Orta Doğu denizcilik endüstrisinin lideri: İran Gemi İnşa Kompleksi

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Rızaiyan Asl, 'Bu kompleks (ISOICO), ülkedeki en büyük denizcilik endüstrisi altyapısı ve Orta Doğu'daki en büyük denizcilik endüstrilerden biridir. İran'da açık deniz gemi yapımının ülkedeki diğer endüstriler üzerinde doğrudan ve dolaylı bir etkisi var. Bu nedenle tüm dünyada bu sektöre yönelik stratejik bir görüş var ve bu kapasite için büyük bir destek oluşmasına neden oldu'.

İran Gemi İnşa ve Açık Deniz Sanayi Kompleksi (ISOICO) 1973 yılında, çeşitli gemilerin onarımı ve inşası ve mavna ile petrol ve gaz platformlarının tasarımı ve onarımı amacıyla Batı Hürmüzgan'da kurulduktan sonra yerel uzmanlar tarafından okyanuslarda boy gösteren devasa gemileri inşa etmeyi başardı.

Son on yılda bu kompleksin yetenekli ve uzmanlaşmış çabalarıyla gemi inşa sanayii yükek başarıla elde etmiş ve aktif ve uluslararası bir endüstri haline gelmiştir.

Yarım asırlık prestijli ve tanınmış bir ekonomik kompleks olan İran Gemi İnşa ve Açık Deniz Sanayi Kompleksi ISOICO, Sıçrama Yılı olarak adlandırılan bu yıl, İranlı mühendislerin, işçilerin ve müteahhitlerin zorlu yaptırım koşulları altında özgüvenle hareket ettiği ve uyguladığı yeteneklerine dayanarak onların yeteneklerini göstermek için iyi adımlar attı.

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