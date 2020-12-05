İran, el sanatları şehir ve köylerin tescilinde dünya lideridir

İRNA'ya konuşan Mahmudiyan, 2015 yılında İran'dan iki dosyanın Dünya Konseyi'ne gittiğini, ardından uluslararası değerlendiricilerin İran'a geldiğini, İsfahan'ın bir dünya el sanatları kenti, Tebriz'in ise bir dünya el dokuma halısı olarak tescil edildiğini ifade etti.

2016'da, son Dünya El Sanatları Konseyi'ne İran'dan iki dosyanın daha kaydedildiğini belirten Mahmudiyan, 'Lalecin şehri Dünya Çömlekçilik Şehri ve Meşhed Dünya Değerli Taşlar Şehri olarak tescil edildi, ancak sonraki yıllarda İran dünya tescilinde bir sıçrama yaptı' dedi.

2017 yılında Sistan ve Beluçistan ilinin daha az bilinen bölgesi olan Kalpurgan köyünün dünyada ilk kez Dünya Çanak Çömlek Köyü, Kirman ilindeki Sircan kentinin Dünya Kilim Şehri ve Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesinin Dünya Kalaş (Kürt Givesi) Kenti kayıt altına alındığına işaret eden Mahmudiyan, '2018 yılında Dünya El Sanatları Konseyi'ne gönderilen 3 dosya dünya çapında kaydedildi. Yezd'e bağlı Meybod, Dünya El Sanatları Zili, Fars'taki Abade Dünya Kakma Kenti ve Güney Horasan ilindeki Huraşad şehri Dünya Havlu Dokuma Kenti olarak Dünya El Sanatları Konseyi'ne tescil edildi.

2019 yılında Dünya El Sanatları Konseyi'ne dört dosyanın gönderildiğini bildiren Mahmudiyan, 'İsfahan'dan sonra ikinci Dünya El Sanatları Şehri olarak Şiraz, Dünya Duvar Halısı Kenti olarak Zencan, Hemeden'daki Melayir kenti Dünya Mobilya ve Kakma Kenti ve Gilan ilindeki Kasımabad köyü Dünya Gece Dokuma Çadır Köyü olarak dünya listesine alındı' diye ekledi.

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