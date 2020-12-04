İran, uluslararası camianın bilim insanların terörüne tepki vermesini istedi

Hamane, şehit Fahrizade’nin İran’da Korona Teşhis Kitlerinin üretimindeki ve Covid 19 aşısı üretimi ile ilgili hizmetlerini sayarak kendisinin teröre kurban gitmesinin İran milletine uygulanan çoklu baskı doğrultusunda olduğunu ve bu olay karşısında susmanın bu kabil cinayetleri normalleşmesine sebep olacağını söyledi.

Hamane, bu terörün ahlakı, insani, uluslararası kurallara değer vermeyen savaş yanlısı bir yönetimin evlet terörünün açık örneği olduğunu söyledi.

Hamane daha önce de İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İnsan Hakları Konseyi Başkanı ve Bağlantısızlar Ülkelere yazdığı mektuplarda şehit Farizade’nin terörüne karşı tepki verilmesini istemişti.

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2012