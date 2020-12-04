4 Ara 2020 13:09
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News Code: 84134516
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İran, uluslararası camianın bilim insanların terörüne tepki vermesini istedi

İran, uluslararası camianın bilim insanların terörüne tepki vermesini istedi

Tahran, IRNA- İran’ın BM’nin Cenevre Büyükelçisi İsmail Begayi Hamane, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanına gönderdiği bir mektupta, Şehit Mohsen Fahrizade’nin sağlık alanındaki değerli hizmetlerine işaretle, uluslararası camianın bu değerli bilim insanının terörüne kesin bir tepki vermesini istedi.

Hamane, şehit Fahrizade’nin İran’da Korona Teşhis Kitlerinin üretimindeki ve Covid 19 aşısı üretimi ile ilgili hizmetlerini sayarak kendisinin teröre kurban gitmesinin İran milletine uygulanan çoklu baskı doğrultusunda olduğunu ve bu olay karşısında susmanın bu kabil cinayetleri normalleşmesine sebep olacağını söyledi.

Hamane, bu terörün ahlakı, insani, uluslararası kurallara değer vermeyen savaş yanlısı bir yönetimin evlet terörünün açık örneği olduğunu söyledi.

Hamane daha önce de İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İnsan Hakları Konseyi Başkanı ve Bağlantısızlar Ülkelere yazdığı mektuplarda şehit Farizade’nin terörüne karşı tepki verilmesini istemişti.

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