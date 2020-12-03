Hatibzade: Tüm terörist gruplar Arabistan’da eğitilmektedir

Hatibzade, Arabistan Dışişleri Bakaı Elcubeyr’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vahabiliğin onlarca yıldan beri bölgedeki kör taasup, nefret ve terörizmin kaynağı olduğunu belirtti. Hiçbir payın bu çirkin gerçeği gizleyemeyeceğini ifade eden Hatibzde, Yemen’deki cinayetler ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin de son cinayetlerden oluğunu söyledi.

Hatibzade, Arabistan’ı en sonn vukuatının da devlet terörizminin ana destekçisi Siyont rejimin yanında yer almak oluğunu söyledi

Suudilerin bu durumu değiştirmesinin gerektirdiğini ifade eden Hatibzade, gerginlik yaratma politikasının artık devam edilemez oluğunu söyledi.

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2012