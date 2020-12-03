3 Ara 2020 22:22
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News Code: 84134240
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İran, Afganistan’da varılan son anlaşmadan memnuniyet duyduğunu bildirdi

İran, Afganistan’da varılan son anlaşmadan memnuniyet duyduğunu bildirdi

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan’daki görüşmelerin başlaması yönünde son anlaşmanın memmnuniyet verici olduğunu ve görüşmelerin nihai anlaşma ve kalıcı istikrara sebep olması temennisinde bulundu.

Hatibzade yaptığı açıklamada, İran’ın Afganistan’da barışçıl yollara ve istikrarın ve huzuru sağlanmasına verdiği desteği belirterek, Afgan halkının isteği olan ateşkes sağlanması hedefi ile görüşmelerin başlamasının nihai anlaşma ve kalıcı istikrarla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Afganistan yönetimi ve Taliban arasında geçen aylara başlayan resmi görüşmeler sonrası, yakın zamanda müzakerelerin çerçevesinin nihaileşmesini bildirdiler.

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