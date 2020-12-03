İran, Afganistan’da varılan son anlaşmadan memnuniyet duyduğunu bildirdi

Hatibzade yaptığı açıklamada, İran’ın Afganistan’da barışçıl yollara ve istikrarın ve huzuru sağlanmasına verdiği desteği belirterek, Afgan halkının isteği olan ateşkes sağlanması hedefi ile görüşmelerin başlamasının nihai anlaşma ve kalıcı istikrarla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Afganistan yönetimi ve Taliban arasında geçen aylara başlayan resmi görüşmeler sonrası, yakın zamanda müzakerelerin çerçevesinin nihaileşmesini bildirdiler.

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