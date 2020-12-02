İran ve İtalyan polisleri arasındaki ikili işbirliğinin artmasına vurgu

İran'daki İtalyan Uyuşturucu ile Mücadele Polisi yeni irtibat subayı Salvadore Labarbra ile bir araya gelen Albay Kerimi, iki ülke arasındaki polis iş birliğinin olumlu ve yapıcı seyrine işaret ederek, 'Uyuşturucu kaçakçılığı ve transiti ile mücadelede ortaya çıkmış fırsattan yararlanmayı umuyoruz' dedi.

İkili işbirliği düzeyini yükseltme gereğini dile getiren Kerimi, 'Deneyim alışverişi ve mevcut kapasite ile yeteneklerin kullanılması yoluyla iki ülke arasındaki ibirliği düzeyinin güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası düzeylerde uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede büyük ölçüde yardımcı olabilir' ifadesini kullandı.

İran'daki eski İtalyan uyuşturucu ile mücadele irtibat görevlisi General Fabio Bernardi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, korona salgını döneminde kendilerinin ziyaret talebini kabul ettiği için Albay Kerimi'ye teşekkür ederek, iki ülke arasındaki yakın polis ilişkisine değinerek, 'Uluslararası düzeyde uyuşturucu geçişi ve kaçakçılığı ile mücadele için İran Uyuşturucu ile Mücadele Polis ile ikili işbirliği düzeyini artırmak istiyoruz' dedi.

General Fabio Bernardi'nin isteği üzerine ve Dışişleri Bakanlığımızın açıklamasına göre gerçekleşen bu görüşmede Salvadore Labarbra, İtalya'nın uyuşturucu ile mücadele ekibinin İran'daki yeni irtibat subayı olarak tanıtıldı.