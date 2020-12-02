İran, yüksek verimli türbin teknolojisine sahip ülkeler arasında

Geçen yıl yapılan çalışmalarla termik santrallerin verimliliği elektrik endüstrisi tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı ve ilk kez yaklaşık %38.56'ya yükseldi.

Bu konu, İran'ın enerji santrallerinin verimliliğinin birçok gelişmiş ülkeden daha yüksek olmasına yol açtı. Bu durumun devam etmesi için doğru planlama gündemdedir.

Buna göre, termik santrallerde "üretim sıçraması" olarak adlandırılan bu yılda, ortalama %39 verimlilik elde edilmesine karar verildi.



Termik santrallerin verimliliğini artırmada etkili faktörlerden biri, gaz santrallerinin kombine çevrime dönüştürülmesidir; bu ünitelerin bu önemli verimliliğinin uygulanmasıyla yaklaşık %33'ten %47' ile %50'ye çıkacak ve optimum gaz yakıt tüketiminde önemli bir rol oynayacaktır.

Santrallerin verimliliğini artırmanın bir yolu, F sınıfı türbinlerin kullanımıdır.