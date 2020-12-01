General Hanzadi: Deniz Kuvvetlerinin tüm teçhizatı yerli üretimdir

Deniz Kuvvetleri Araştırma ve Sanayi Sergisinde konuşan Hnzadi, Deniz Kuvvetlerindeki kendine yeterlilik hareketinin 80’li yıllardan başladığını ve bunun devam ettiğini söyledi.

Hanzadi, Deniz Kuvvetlerinin kullandığı teçhizatların yapım ve dizaynının diğer alanlara göre daha farklı olduğunu ifde ederek, günümüzde ambargoların fırsata dönüştüğünü Deniz Kuvvetlerinin geleceğinin daha da aydınlık olduğunu söyledi.

Tüm teçhizatların teknolojik kullanımının arttırıldığını ifade eden Hanzadi, Deniz Kuvvetlerinde kullanılan füzeler, mayınlar, silahlar, teçhizatların tamamının yerel olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012