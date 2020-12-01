1 Ara 2020 14:47
Journalist ID: 2391
News Code: 84131259
0 Persons

İlk kez İRNA açıklıyor: İran'ın gurur kaynağına (Şehit Fahrizade) Nükleer Anlaşma'nın hizmet madalyası verildi

İlk kez İRNA açıklıyor: İran'ın gurur kaynağına (Şehit Fahrizade) Nükleer Anlaşma'nın hizmet madalyası verildi

Tahran, İRNA - Tahran Zirve Salonu'nda Nükleer Anlaşma'da gururlanmamıza sebep olanları muhteşem şekilde ağırlama töreninin yapıldığı gün, Muhsin Fahrizade de Cumhurbaşkanı Ruhani'den madalya aldı, ancak koruma ve güvenlik protokolleri nedeniyle kimse onun Cumhurbaşkanı'nca ağırlanmasını görmedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Nükleer Anlaşma'nın oluşumunda ve ülkedeki barışçıl nükleer endüstrinin gelişip büyümesinde önemli rol oynayanları ödüllendirdiği sırada, salonun dışında medyadan uzak bir yerde diğer bazı şahsiyetlere de nişan verdi.

Cumhurbaşkanı'ndan ikinci derece hizmet ödülü alan ilk bilim adamı Şehit Muhsin Fahrizade oldu. İran'ın fahrı (gururu) bu sefer de sessizlikte hizmet nişanı ile ödüllendirildi.

Özel olarak İRNA'ya verilen ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bu şehidi ödüllendirdiğini gösteren fotoğraf, ilk kez İRNA tarafından yayınlanıyor.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 1 =