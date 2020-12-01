Hükümet olarak ülkede psikolojik güvensizliği ve ekonomik istikrarsızlığı önlemeye çalışıyoruz

Hükümet Ekonomik Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, bu büyük başarının İran halkının direnişi ve alınan politika ile tedbirler sayesinde elde edildiğinin altını çizerek, 'Düşmanın bu ekonomik savaştaki en önemli hedeflerinden biri, toplum ve halkın güvenlik ve huzurunu kaçırmaktır ancak hükümet olarak tüm zorluklara rağmen psikolojik güvensizliği ve ülkenin ekonomik ortamının istikrarsızlığını önlemek için her türlü çabayı göstermeye çalışıyoruz' diye belirtti.

'İki buçuk yıllık İran karşıtı politikada İran ekonomisini durdurma hedefine ulaşamayanlar, bugün İran ekonomisindeki sükunet ve toparlanma sürecine kızıyor ve önümüzdeki birkaç hafta içinde ekonomiye olumsuz mesajlar göndermek istiyor' diyen Ruhani, 'Halkımız ekonomik direnişin karşılığını aldığından ve yaptırım uygulayanların kendi yollarından dönmesi gerektiğinden emindir. Bu nedenle geleceğe yönelik tahminler olumlu olmuş ve çeşitli pazarlardaki ekonomik davranışlar da aynı şeyi gösteriyor' diye konuştu.

Ülkenin geleceği ile ilgili endişe yaratmanın ve halkın huzurunu bozmanın tam anlamıyla düşman sahasında oyun oynamaya benzeten Ruhani, 'Bu konuda herkesin huzur için eylem ve açıklamalarına dikkat etmesi gerekiyor. Ülkenin ekonomik ortamı ve halkın güvenliği tehlikeye atılmalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, "Ülkenin kalkınma sürecini sürdürmek ve güçlendirmek ve aynı zamanda dar gelirli kesimleri desteklemek, gelecek yıl bütçesinin temel dayanağıdır ve bu yıl yapılan çabalarla ülkenin ufkunu genişletebiliriz. Önümüzdeki yıl bazı darboğazların giderilmesiyle ülkenin kalkınma yolunun hızlanacağını umuyoruz' diye ekledi.

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