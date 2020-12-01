Meşhed, Uluslararası Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi'ne evsahipliği yapacak

8. Uluslararası Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi Bilimsel Sekreteri Mahmud Rıza Caferi İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Bu kongre, İran Nanoteknoloji Derneği ile işbirliği içinde ve nanotıp, nanobiyoteknoloji, nanofizik ve nano kimya alanındaki araştırmacıların ve uzmanların katılımıyla 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecektir' dedi.

ABD'den Prof. Hadim Hüseyni ile Prof. Bijen Elmasyan, California Üniversitesi'nden Prof. Frank Zuka, Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Prof. Leif Huang, İngiltere'den Prof. Alexander Seif Alyan, Almanya'dan Prof. Tavan Lamarz ve İran Şerif Teknik Üniversitesi'nden Alirıza Müşfik'in kongrenin açılış konuşmacıları arasında yer alacağını dile getiren Caferi, 'Nanotıp, nanobiyoteknoloji, nanokimya, nanofizik, nano-elektro mekanik sistemler, bilim ve teknolojinin yakınsaması, girişimcilik ve ticarileştirme, nano güvenlik hususları ve düzenlemeleri, nano yapının yapımı, tanımı, hesaplamaları ve modelleri bu kongrede ele alınacak başlıca konular olacak' diye konuştu.

Kongre sırasında ülkenin önde gelen bilim adamlarının ve araştırmacıların katılımıyla eğitim atölyelerinin düzenleneceğine dikkati çeken Caferi, 'İlgilenenler bildirilerini 21 Aralık'a kadar bu kongreye gönderebilirler' diye ekledi.

9 binden fazla öğrencisi ve çeşitli araştırma merkezleriyle Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi, ülkenin kuzeydoğusunun tıp merkezi olarak kabul ediliyor.

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