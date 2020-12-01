İran'ın Cenevre'deki Büyükelçisi, Fahrizade'ye yapılan suikaste BM'nin kararlı bir şekilde yanıt vermesi çağrısında bulundu

Bekayi Hamane bu mektupta bu terörü uluslararası hukuk, insan hakları ve tüm ahlaki değerlerin büyük bir ihlali olarak nitelendirerek, İsrail rejiminin bu iğrenç eylemde yer aldığına dair ciddi kanıtların olduğunu ve savaş çığırtkanlığı yapan devlet terörizminin hukukun üstünlüğü ve uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Şehit Fahrizade'nin korona tespit kitlerinin üretimi ve ayrıca İran'daki korona aşı üretim projesinin yönetimi de dahil olmak üzere bilimsel ve araştırma hizmetlerini açıklayan Bekayi Hamane, 'Ona yapılan acımasız suikast, kötülüğün açık bir işaretidir. Suikastçilerin İran'ın büyümesini engellemek ve bilimsel ve teknolojik refahını baltalamak istedikleri apaçık ortadayken, bu tür baskı ve dayatmalar İran'ın bilimsel büyüme yoluna devam etmesini engelleyemeyecek' dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ni, gerçek bir devlet terörü örneği olan ve masum insanların yaşam hakkını ihlal eden bu tür eylemlere karşı harekete geçmeye çağıran Bekayi Hamane, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bu suikastı kınamaya davet etti.

İki gün önce de BM Raportörü Agnes Kalamard, Fahrizade'ye yapılan suikastı, keyfi cinayet ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak açıklamıştı.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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