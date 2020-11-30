HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, İranlı bilim insanı Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı terör saldırısında hayatını kaybettiğini, Fahrizade'nin suikastında İsrail'in rolü olduğunu savundu.

AA’nın bildirdiğine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018'deki bir konuşmasında "bu ismi unutmayın" diyerek Fahrizade'yi hedef gösterdiğine dikkati çeken Sağlam, "Bu, suikastın arkasında MOSSAD'ın olduğunu ortaya koymaktadır. Zira siyonist işgal rejiminin 2018'de de Fahrizade'ye yönelik başarısız bir suikast girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bağımsız bir ülkenin topraklarını ve egemenliğini ihlal ederek gerçekleştirilen bu terör saldırısını telin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu tutumuna karşı uluslararası hukukun devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, Fahrizade'ye yapılan saldırıyı kınayarak İran halkına taziyelerini iletti.

Daha önce de Vatan Partisi Doğu Perinçek ve Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da yayınladıkları mesajlarda Şehit Fahrizade aleyhine yapılan terörist saldırıyı kınamışlardı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012