İran, BM Viyana Bürosundan Şehit Fahrizade’nin terörünün kınanmasını istedi

İran’ın Viyana’da bulunan BM Kurumları nezdindeki Büyükelçisi Kazım Garipabadi, BM’nin BM Bürosu Genel Müdürü ve Suçlarla Mücadele Bürosu Başkanı, Bayan Gıda Fethi Vali’ye gönderdiği mektupta bu konuyu belirtti.

Mektupta, Şehit Fahrizade’nin üniversite hocası ve fizikçi olduğu belirtilerek, kendisinin savunma alanında çalışmaları olduğu ve en son hizmetinin de korona ile ilgili İran’da üretilen kitler olduğunu belirterek, korona aşısı yapımına da kendisinin denetim yaptığı ifade edildi.

Mektupta, Siyonist rejimin bu terör olayında eli ve sorumluluğu oluğuna dair açık emareler olduğu ifade edilerek, Siyonist rejim yetkililerin kendisinin defalarca açık şekilde ismini dile getirdikleri ve kendisinin terörü için planlamalar yaptığı ifade edildi.

Şehit Fahrizade terörünün terörist rejim İsrail tarafından uluslararası barış ve güvenliğinin tehlikeye atmak, bölgenin istikrarsızlığı, insan hakları yok etmek ve bağımsız milletlerin ekonomik ve sosyal gelişmesini engellemek için planlandığı, organize ve finanse edildiği belirtildi.

Bu terörün her uluslararası terör gibi uluslararası barış ve istikrar için tehdit oluşturduğu ifade edilerek bu olayın 2010, 2011, 2012 yıllarından İran’ın nükleer bilim insanları aleyhine uygulanan terörlerin devamı olduğu ve bunun uluslararası camia ve kurumlar tarafından dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Bu olay karşısında toplu tepki verilmesi gerektiği ifade edilen mektupta, uluslararası camiadan terörizmle mücadele hususundaki sorumluluğu gereği bu olayı en şiddetli şekilde mahkum etmesi istendi.

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2012