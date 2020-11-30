Kuveyt ve Afganistan Dışişleri Bakanları Fahrizade’nin terörünü mahkum ettiler

Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Etme, Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde bu terör olayını mahkum ederek, terörün her şeklinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Görüşmede ayrıca iki ülke ikili ilişkileri gündeme geldi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır El Mohammad El Sabah da Zarif ile yaptığı görüşmed Şehit Fahrizde’nin teröre kurban gittiği olayı mahkum etti.

Daha önce Irak ve Azerbaycan Dışişleri de Zarif’i arayarak başsağlığı dileğinde bulunmuşlardı.

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2012