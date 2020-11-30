30 Kas 2020 18:35
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News Code: 84130192
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Kuveyt ve Afganistan Dışişleri Bakanları Fahrizade’nin terörünü mahkum ettiler

Kuveyt ve Afganistan Dışişleri Bakanları Fahrizade’nin terörünü mahkum ettiler

Tahran, IRNA- Kuveyt ve Afganistan Dışişleri Bakanları İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevvad Zarif ile yaptıkları görüşmede İranlı bilim insanı Mohsen Faahrizade’nin şehit edildiği terör olayını mahkum ettiler.

Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Etme, Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde bu terör olayını mahkum ederek, terörün her şeklinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Görüşmede ayrıca iki ülke ikili ilişkileri gündeme geldi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır El Mohammad El Sabah da Zarif ile yaptığı görüşmed Şehit Fahrizde’nin teröre kurban gittiği olayı mahkum etti.

Daha önce Irak ve Azerbaycan Dışişleri de Zarif’i arayarak başsağlığı dileğinde bulunmuşlardı.

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