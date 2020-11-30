KOEP Ortak Komisyonu 16 Aralık’ta düzenlenecek

Açıklamada, oturumun AB Dış Eylem Servisi Başkanı Helga Schmit başkanlığında Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve İran temsilcilerinin katılımıyla Viyana’da düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, katılımcıların KOEP’in korunması ve anlaşmanın tam uygulanması ve bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesi konularını gündeme getirecekleri ifade edildi.

KOEP Ortak Komisyonu normalde her 3 ayda bir düzenlenmektedir fakat en son Eylül’de düzenlenen oturum korona’dan dolayı 3 ay gecikme ile yapıldı.

ABD yönetiminin değişmesi ile birlikte KOEP üyeleri de anlaşmanın yeniden canlanması yönünde umutlu olduklarını bildirmişlerdir.

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2012