İran'dan Şangay İşbirliği Örgütü üyelerine Çabahar-Zahidan demiryolu hattına katılma çağrısı

Hindistan'ın ev sahipliğinde video konferans aracılığıyla düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Başbakanlar Konseyi'nin 19. toplantısında konuşan Cihangiri, konuşmasının başında Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wankaya Naidu'ya ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

'Günümüzün yüksek riskli dünyasında bölgesel kurumların bölgesel, küresel ve hatta ulusal sorunları yönetmek ve çözmek için en etkili mekanizmalardan biridir' diye konuşmasına başlayan Cihangiri, 'Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri, çok taraflı işbirliğinin geniş kapasitelerinden ve fırsatlarından yararlanarak gelişme ve ilerlemede önemli bir rol oynayabilir. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle, çok taraflılığa bazı ülkeler, özellikle de ABD tarafından ciddi şekilde meydan okundu. Ancak İran'ın barışçıl politikası ve stratejik sabrı ve Şangay İşbirliği Örgütü dahil olmak üzere uluslararası toplum üyelerinin desteğiyle Trump yönetiminin militanlığı, yasa dışı çıkışı ve ülkemize sert yaptırımlar uygulaması ve Avrupa üye devletlerinin eylemsizliği, bir sonuç vermedi ve büyük İran halkının direnişi ile karşılaştı' diye konuştu.

İran'ın BM Güvenlik Konseyi'nin uygulanmasından önemli ölçüde fayda sağlamamasına rağmen, çok taraflı yaklaşımı güçlendirmek için, yine de tarafların bu uluslararası anlaşmanın (Nükleer Anlaşma) yükümlülüklerini yerine getirirken dengeyi yeniden sağlamaya çalıştığını ifade eden Cihangiri, 'ABD hükümetinin bağımsız ülkelere baskı yapmak için her zaman kullandığı araçlardan biri, ülkelerin insanlarını hedef alan yasadışı ve baskıcı yaptırımlardır. Bu ülke yaptırım politikasını geliştirerek, en önemli araç olarak bankacılık ve dolar mekanizmalarının kullanmaktadır' değerlendirmesini yaptı.

Tek taraflı ABD yaptırımlarının uygulanmasının küresel serbest ticarete karşı bir önlem olduğunu dile getiren Cihangiri, Şangay İşbirliği Örgütü'nün bu tür yasadışı önlemleri etkisiz hale getirmesi için uygun önlemler alabileceğinin altını çizerek, 'Bununla başa çıkmanın en iyi yolu, bölgedeki bağımsız ülkeleri baskıcı yaptırımlar döngüsünden çıkarabilecek ve ulusal para birimlerini kullanan bölgeler arasında ticaret ve ekonomik alışveriş için gerekli zemini sağlayabilmektir. mekanizmalar bulmaktır. Bölgedeki ülkelerin ticari ilişkilerinde dolara karşı iyi bir alternatif olabilecek tek bir para birim sağlanabilir' ifadesine yer verdi.

Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde bir bölgesel transit ve ulaşım merkezi kurarak ekonomik işbirliğini eskisinden daha fazla kolaylaştırabileceklerine değinen Cihangiri, 'Yaklaşık bir yıldır dünya korona hastalığından muzdarip. İran bu salgınla yüzleşmeye başladığından beri bu hastalıkla mücadele için kapsamlı önlemler aldı. İran halkı korona virüsünün yanı sıra ABD'nin baskıcı ekonomik yaptırımlar olarak adlandırılan daha tehlikeli bir virüsle de karşı karşıya kaldı. Bu da bazı durumlarda bazı hastaların, çocukların, yaşlıların ve kadınların ilaç ve tıbbi cihazlara erişimini bile zorlaştırdı' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish