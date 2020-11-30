İran'ın alüminyum ihracatı yüzde 56 arttı

İran gümürükleri istatistik tablolarına göre, bu dönemde madencilik ve maden endüstrileri sektörünün ihracat değeri 3 milyar 49.4 milyon doları aştı.

Aynı dönemde alüminyum ürünlerinin ihracat hacmi 61 bin 147 ton ağırlığında olup geçen yılın aynı dönemine kıyasla %84 artış göstermektedir.

Bu yılın ilk 7 ayında alüminyum metal ihracatı, metal sektöründe ihracatın en yüksek büyüme oranını gösterirken, Kuzey Horasan ve Sapco (Lamerd Fars eyaleti) külçe fabrikasının faaliyetleri ile bu stratejik metalin üretimi büyüdü.

Bu yılın ilk 7 ayında alüminyum ürünleri ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artışla 102 ton ağırlığında 154.3 milyon dolar değerinde gerçekleşti.

Bu yılın yedi aylık döneminde (Mart-Ekim) madencilik sektörünün ihracat değerinin 3 milyar 49.4 milyon dolara ulaştığını ve bu rakamın toplam petrol dışı ihracatın %16.7'si olduğu görülmektedir. Madencilik sektörünün bu yılın ilk yedi ayındaki ihracatı ağırlık olarak 21 milyon 176 bin 921 ton oldu.

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